Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński kupili dom na południu Hiszpanii. Posiadłość ma im służyć nie tylko do wypoczynku. To ma też być miejsce pracy. To wspaniały dom w okolicach Barcelony, z kamiennym tarasem z kominkiem i kwiatami. Całość utrzymana w stylu hiszpańskim.

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński mają dom w Hiszpanii

Przestronny dom, przepiękna okolica i ciepły, nadmorski klimat mają stanowić doskonałe miejsce do spędzania czasu dla obojga. Patrycja znajdzie tam doskonały azyl do pracy nad kolejnymi materiałami do nowych nagrań. Miejsca jest tyle duże, że swobodnie będzie mogła zabierać ze sobą także muzyków z zespołu. Jacek z kolei kocha morze i żeglowanie, więc znajdzie tam doskonałą bazę wypadową do realizowania swojej pasji. Nowa inwestycja na pewno podoba się także synom Jacka. Patrycja i Jacek postanowili pielęgnować wszystkie ważne dla nich relacje, z ich własną na czele. Trudno znaleźć piękniejsze miejsce na pogłębienie tej więzi niż Hiszpania...

Dopłynęliśmy na Gibraltar !!!Gorące pozdrowienia :)

Posted by Patrycja Markowska on 19 październik 2015

Dobrze czasem uciec od świata...Całujemy rodzinnie z morza :)

Posted by Patrycja Markowska on 15 październik 2015

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński znaleźli swoje miejsce na ziemi w hiszpańskiej Katalonii