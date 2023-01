Jakiś czas temu w sieci pojawiły się zdjęcia Patrycji Markowskiej i Leszka Możdżera, które wywołały mają sensację! Na fotkach muzycy nie szczędzili sobie czułości, był również pocałunek w policzek... Do tej pory zarówno Markowska, jak i Możdżer milczeli w tej kwestii. Teraz Patrycja zabrała głos w sprawie! Jak komentuje tamtą sytuację? Zobacz: TYLKO U NAS: Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński kupili dom w Hiszpanii! Znamy szczegóły! Patrycja Markowska o rzekomym romansie z Leszkiem Możdżerem! W rozmowie z "Grazią" Patrycja Markowska pierwszy raz komentuje słynne zdjęcia, które pojawiły się w prasie. Co tak naprawdę łączy znanych muzyków? Okazuje się, że tylko przyjaźń, i to od lat: W tym zawodzie musimy się uczyć dystansu do informacji. Jestem osobą otwartą. Jakiś czas temu, jadąc na koncert, zatrzymaliśmy się w polu, włączyliśmy głośno muzykę i ja z kierowcą tańczyłam na polnej drodze. Gdyby ktoś nam wtedy pstryknął zdjęcie, wrzucił do internetu i podpisał: 'Markowska ma nowego kochanka', to by były dużo gorsze zdjęcia, niż te z Leszkiem. Bo Leszek po prostu odprowadzał mnie na dworzec, jak nagrywałam wokale u Grzesia w studiu - mówi Markowska. O Możdżeru mówi jednak w samych superlatywach. Fotki, które wzbudziły sensację, jej w ogóle nie przeszkadzają. Co więcej, w całej historii znalazła pozytywy: Jest człowiekiem, który za wszystko w życiu dziękuje. Może powinnam podziękować paparazzim za to, że są mną zainteresowani? Są sytuacje, kiedy takie zdjęcia niszczą ludziom życie i to jest przerażające, ale nie chcę ziać nienawiścią. W naszym kraju jest teraz wystarczająco dużo nienawiści i niedobrych emocji, wydaje mi się, że najlepiej, żeby każdy pilnował własnego ogródka. Nie ma co oceniać innych. Niech każdy popatrzy na to, co sobą reprezentuje. Wtedy będzie OK -...