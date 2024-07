Patrycja Kazadi rozebrała się przed kamerą! Okazuje się bowiem, że w serialu "Bodo" aktorka wystąpi nago. Kazadi w rozmowie z "Twoim Imperium" przyznała, że była to jej pierwsza rozbierana rola. Gwiazda w hicie TVP wciela się w postać tancerki Reri - największej miłości Eugeniusza Bodo. Jak prowadząca "You Can Dance" wspomina swoją pierwszą rozbieraną scenę w serialu?

Pierwszy raz stałam przed kamerą w negliżu. Zaczęłam rolę jako naiwna nastolatka, wpatrzona w Eugeniusza Bodo, a skończyłam jako kobieta po przejściach. Jestem wdzięczna losowi, że mogłam wziąć udział w tym serialu. Bo to nie jest tylko błaha rólka - czekałam na nią całe życie - przyznaje gwiazda.

Ciekawe więc, jak na rozbieraną scenę Patrycji Kazadi zareagował jej nowy chłopak. Myślicie, że Affion Croccket może być zazdrosny o piękną Patrycję? ;)

Przypominamy, że w serialu "Bodo" pojawiła się plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu. W rolę Eugeniusza Bodo wciela się Antek Królikowski. Na planie towarzyszą mu min. Roma Gąsiorowska, Karolina Gorczyca, Mateusz Damięcki, Olaf Lubaszenko, Piotr Głowacki i Magdalena Stużyńska. W serialu pojawi się także Edyta Herbuś jako Pola Negri.

Oglądaliście pierwszy odcinek serialu "Bodo"?

