Opętanie przez demony, szatana, diabelskie moce i egzorcyzmy kojarzą nam się z amerykańskimi filmami grozy, które wyeksploatowały ten temat w ostatnich kilkunastu latach bardzo mocno. Po części są one oparte na relacjach prawdziwych osób i zdarzeń, które podobno miały miejsce. Przypomnijmy: Dancewicz: Chcę wypisać się z kościoła

Brzmi nieprawdopodobnie? Okazuje się, że takie przypadki zdarzają się nawet wśród osób z show-biznesu. Gościem ostatniego odcinka "Pytania na Śniadanie" była Patrycja Hurlak, aktorka znana z serialów "Klan" i "Blondynka". W rozmowie z prowadzącymi wyznała, że będąc dzieckiem opętał ją diabeł, który... podszywał się pod zmarłe osoby.



Zorientowałam się, że coś jest nie tak. Wpadłam w czarną magię jak miałam 5 lat. Jedno kłamstwo sprzedał mi diabeł, że umiem rozmawiać ze zmarłymi. Jak do małego dziecka przychodzą zmarli to traktuje to on jako normę, to były zmarłe osoby, które ja znałam. Teraz wiem, że to pewnie diabeł i demony podszywały się pod te osoby. Jak miałam 9-10 lat to pojawiły się na polskim rynku przedruki zachodnich gazet dla młodzieży - z horoskopami, wróżbami, talizmanami. I ktoś może powiedzieć, że to bzdury i można się tym zająć na żarty, ale diabeł nie zna się na żartach - opowiadała.