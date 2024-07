Katy Perry wciąż promuje swój najnowszy film „Part of Me”. Tym razem jego premiera miała miejsce w Londynie, gdzie gwiazda na czerwonym dywanie pojawiła się w kreacji projektu Marchesa.

Jednak nie piękna sukienka skupiła uwagę przybyłych fanów i paparazzi. Artystka swój jak zwykle mocny makijaż uzupełniła sztucznymi rzęsami wysadzanymi cekinami w barwach flagi Wielkiej Brytanii. Całość wyglądała świetnie. Jednak, czy dodatki w tym stylu to według was HIT czy KIT?

Poniżej znajdziecie również więcej zdjęć Katy Perry w pięknej stylizacji z czerwonego dywanu.