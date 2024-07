Patricia Kazadi słynie z szalonych i oryginalnych stylizacji, które zawsze są komentowane przez media. Energetyczna prowadząca "You Can Dance" w każdym odcinku show prezentowała się z zaskakującej odsłonie. Kazadi słynęła również z noszenia peruk oraz turbanów, które dopełniały jej kreacje. Ostatnio piosenkarka postanowiła jednak zaszaleć jeszcze bardziej i zaprezentowała się w bardzo krótkiej fryzurze. Zobacz: Patricia Kazadi pochwaliła się nową fryzurą. Zobacz jak wyglądała w finale YCD [FOTO]

Dzisiaj okazuje się, że Patricia Kazadi już kilka miesięcy temu ścięła swoje włosy. Celebrytka w rozmowie z Faktem przyznała, że nową fryzurę nosi już od grudnia. Co ją skłoniło do takiej zmiany?

- Cały czas słyszę komentarze: "byłaś taka ładna, czemu ścięłaś włosy?". A może ja nie chcę być już ładna i nie jara mnie to? Uważam, że powinnam robić to, na co mam ochotę i co sprawia mi radość. Chcę być sobą i teraz mam etap, w którym chcę się w taki, a nie inny sposób wyrażać. To dla mnie etap oczyszczania i zmiany. Włosy obcięłam już w grudniu- powiedziała Kazadi.