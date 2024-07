1 z 11

Kinga Rusin z Tomaszem Lisem, Agnieszka Szulim z Adamem Badziakiem, Marcin Prokop z żoną Marią, Beata Tadla z byłym mężem Radosławem i wiele innych par! Przypominamy zakochane pary, który przed laty pojawiły się na Balu Dziennikarzy. Większość z tych związków to już przeszłość, ale są pary, który przetrwały do dziś!

Już dziś Bal Dziennikarzy - co to za impreza?

Bal Dziennikarzy to jedna z najważniejszych imprez roku! Gwiazdy, politycy, dziennikarze - bawi się na nim cała śmietanka towarzyska. Bal to okazja do dobrej zabawy, ale też możliwość wsparcia fundacji charytatywnych. Głównym celem, na który zostanie przeznaczony dochód z Balu, to pomoc podopiecznym Fundacji „Dorastaj z Nami” oraz Fundacji "Po Drugie". Pieniądze z Balu zostaną również przeznaczone na pomoc dzieciakom, którymi opiekują się Fundacje Polsat i TVN "Nie jesteś sam".