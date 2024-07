DZIĘKUJEMY! Bardzo nam miło ogłosić, że Party.pl ma już 100 tysięcy fanów na Facebooku (nasz profil znajdziesz pod tym linkiem)! Nie pozostaje nam nic innego, jak podziękować Wam za to, że śledzicie nasz profil i razem z nami emocjonujecie się światem show-biznesu. Dobrze wiedzieć, że nie tylko my jesteśmy uzależnieni od wiadomości i plotek z życia gwiazd ;-) Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować też dwóm zaprzyjaźnionym serwisom - Polki.pl i Wizaz.pl. Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy filmik! Zobaczcie naszą redakcję ;-)

Reklama

Redakcja Party.pl

Reklama

U nas zawsze najlepsze party ;-)