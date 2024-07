Party.pl zostało nominowane do prestiżowych nagród Mobile Trends Awards! Miło nam poinformować, że choć istniejemy ledwie kilka miesięcy, nasz portal znalazł się gronie najlepszych portali mobilnych!

Reklama

Nagrody Mobile Trends Awards przyznane zostaną już po raz piąty. Zwycięzców wybiorą członkowie specjalnej kapituły. W jej skład wchodzą eksperci ze świata IT oraz mobilnych technologii zaproszeni do współpracy przez organizatorów. To dla nas ogromne wyróżnienie! Party.pl ruszył w ostatni weekend września 2015 i szybko zyskał sobie sympatię internautów, poszukujących najświeższych newsów o gwiazdach.

Aby oddać głos na Party.pl WYSTARCZY KLIKNĄĆ! Głosowanie kończy się już dziś! Zwycięzcy głosowania internautów, otrzymają dodatkowe punkty w rywalizacji o pierwsze miejsce i statuetkę.

Reklama

Wygranych we wszystkich kategoriach poznamy już 18 lutego 2016 roku. Wówczas podczas uroczystej gali wręczone zostaną nagrody. Trzymajcie za nas kciuki!