Jednym z najgłośniejszych debiutów tego roku jest singiel "To co nam było" zespołu Red Lips. Utwór zdobył olbrzymią popularność, a co za tym idzie, stał się również obiektem żartów internautów i nie tylko. Swoją uroczą parodię piosenki nagrała nawet Doda. Przypomnijmy: Doda z przyjaciółmi parodiuje Lisowską i Red Lips

Zabawny filmik gwiazdy obiegł Internet i jak to zwykle bywa w przypadku Dody, wzbudził wiele emocji i komentarzy w sieci. Niewinny żart piosenkarki nie spodobał się oczywiście fanom Red Lips, a co na to sama wokalistka zespołu? Redakcja AfterParty.pl spotkała Rudą w Sopocie podczas Top of the Top Festival i zapytaliśmy ją o wrażenia z filmiku nagranego przez Dodę.



Widziałam ten filmik i powiem szczerze, że nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Wolę to, że ona śpiewa mnie niż ja miałabym śpiewać ją, mówiąc szczerze. Mam do tego stosunek zupełnie obojętny - powiedziała w rozmowie z nami.

Co myślicie o całej sprawie? Zobaczcie wideo Red Lips z festiwalu ToTT 2013:

