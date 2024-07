Sesja Mai Sablewskiej w Playboyu odbiła się szerokim echem w mediach. Zapowiadana przez kilka miesięcy okładka dla miesięcznika dla fanów robi furorę w sieci, a fani podsyłają stylistce udane parodie nagiej rozkładówki. Przypomnijmy: Okładka Playboya z Sablewską doczekała się parodii. Jedna z nich zachwyciła samą Maję

Tymczasem na Facebooku Mai pojawiła się kolejna, jeszcze bardziej udana przeróbka okładki Playboya, tym razem nawiązująca do jej reklamy butów popularnej marki. Doklejona głowa Sablewskiej do ciała słynnego króliczka prezentuje się bardzo uroczo. Sama gwiazda wydaje się być takimi pomysłami zachwycona. Dla wszystkich kreatywnych grafików jest to doskonała okazja, do pochwalenia się swoim talentem.

Kupiliście już Playboya z Mają?

