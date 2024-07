Marcowa okładka "Playboya" z nagą Mają Sablewską zrobiła furorę w sieci. Choć stylistka na rozkładówce nie pokazała dużo, w środku mogliśmy znaleźć mnóstwo bardzo gorących zdjęć.



Nie trudno się domyśleć, że tak gorąca sesja Mai doczeka się przeróbek, które już krążą po sieci. Najzabawniejsza z nich trafiła na jej Facebooku, a przedstawia ona gwiazdę w wielkim kieliszku, kąpiącą się w płynie do tkanin. Wszystko jest oczywiście nawiązaniem do reklamy produktów, których Sablewska jest twarzą. Stylistka udowodniła, że ma do siebie dystans, a wykonawcy gratulujemy znakomitego pomysłu. Ciekawe, czy doczekamy się podobnych przeróbek w przypadku Anety Zając.

Reklama

Jak wam się podoba?

Zobacz: Świetlisty makijaż Mai Sablewskiej krok po kroku

Oryginał:

Zobacz także

Reklama

Maja Sablewska promuje buty: