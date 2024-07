"Sylwester w Nowym Jorku" to niewątpliwie największy kinowy hit tej jesieni. Nie dawno opisywaliśmy gwiazdy na premierze w Los Angeles, teraz kolej na nowojorską premierę.

Tym razem Sarah Jessica Parker zrezygnowała z ultradesignerskiej kreacji na rzecz sukienki vintage od Pauline Trigere, ulubionej projektantki m.in. księżnej Windsoru - Wallis Simpson. Zmarła w 2002 roku Trigere była także autorką kostiumów do słynnego filmu "Śniadanie u Tiffany'ego".

Jessica Biel wybrała obszywaną cekinami suknię od Valentino, zaś dawno niewidziana Michelle Pfeiffer ubrała się od stóp do głów w ubrania od Alexandra McQueena.

Młodziutka, szestanstoletnia Abigail założyła prostą czarną sukienkę L'Agence, pantofle w kolorze nude i koertówkę Judith Leiber.

Która z pań wypadła najlepiej?

kj

