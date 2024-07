O tym, że Paris Hilton jest zachwycona kreacjami marki La Mania wiemy wszyscy. Podczas wizyty w Katowicach, Paris dostała wybrane kreacje do hotelowego pokoju (czytaj: Przetakiewicz powitała Paris Hilton). Ale nie tylko La Mania zachwyciła Hilton. Paris jest także pod wrażeniem talentu... Dawida Wolińskiego.

W rozmowie z Dzień Dobry TVN projektant pochwalił się, że podczas wakacji w Stanach Zjednoczonych zaczepiła go Paris, której spodobał się jego szalik kupiony na przecenie.

Od słowa do słowa projektant zaproponował jej kilka swoich kreacji, na co ona bez wahania się zgodziła. Przez długi czas Hilton ubierała się w suknie Wolińskiego. Dobrą passę przerwało zamknięcie pobliskiego butiku, który zwyczajnie splajtował.

Jeżeli to prawda to gratulujemy Dawidowi. Jeśli nie... no właśnie.