Do Paris Hilton przylgnęła łatka, że jest znana z tego, że jest znana. Jednak celebrytka nie poddaje się i co jakiś czas próbuje realizować się w nowych projektach. Miała już swój reality show, zagrała w paru filmach oraz nagrała płytę, na której znalazł się przebój "Stars Are Blind". Wczoraj w sieci pojawił się klip do najnowszego singla amerykańskiej gwiazdki, pierwszego od siedmiu lat.

Reklama

Paris piosenkę "Good Time" nagrała wspólnie z raperem Lil Waynem. Piosenkę wyprodukował Afrojack, który na swoim koncie ma współpracę z takimi gwiazdami jak Pitbull czy Ne-Yo.

W teledysku Paris ubrana w odważnie wykrojone bikini eksponuje swoje ciało w otoczeniu umięśnionych przystojniaków. Będzie przebój?

Zobacz: Paris Hilton w swoim żywiole. Specjalnie dla niej ZAMKNĘLI sklep

Reklama

Paris Hilton na wakacjach: