Papież Franciszek jest już w Polsce! Pierwsza wizyta papieża z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jest wielkim wydarzeniem. Na lotnisku w Balicach pojawili się najważniejsi przedstawiciele rządu - m.in. Beata Kempa oraz premier Beata Szydło. Papieża Franciszka w Polsce przywitała para prezydencka - Andrzej i Agata Dudowie. Na miejscu nie brakuje Wojska Polskiego, pielgrzymów oraz mnóstwa dziennikarzy z całego świata! Zobaczcie zdjęcia!

Papież Franciszek w Polsce! Relacja!

17:46 - papież udał się na spotkanie z Andrzejem Dudą.

17:33: przemówienie papieża Franciszka (fragmenty) na Wawelu:

Cechą charakterystyczną narodu polskiego jest pamięć. Zawsze byłem pod wrażeniem żywego zmysłu historycznego papieża Jana Pawła II. Gdy mówił o narodach, wychodził od ich dziejów, aby podkreślić ich skarby humanizmu i duchowości. Świadomość tożsamości, wolna od manii wyższości, jest niezbędna dla zorganizowania wspólnoty narodowej na podstawie jej dziedzictwa humanistycznego, społecznego, politycznego, ekonomicznego i religijnego, aby inspirować społeczeństwo i kulturę, zachowując je wiernymi wobec tradycji, a jednocześnie otwartymi na odnowienie i na przyszłość

Franciszek zabrał również głos w sprawie imigrantów:

Ta ostatnia kwestia wymaga dodatkowo mądrości i miłosierdzia, aby przezwyciężyć lęki i zrealizować największe dobro. Trzeba zidentyfikować przyczyny emigracji z Polski, ułatwiając powrót osobom, które chcą wrócić. Jednocześnie potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu; solidarność z osobami pozbawionymi swoich praw podstawowych, w tym do swobodnego i bezpiecznego wyznawania swojej wiary. Równocześnie należy zabiegać o współpracę i koordynację na poziomie międzynarodowym, w celu znalezienia rozwiązania konfliktów i wojen, które zmuszają wielu ludzi do opuszczenia swoich domów i ojczyzny - mówił Franciszek

Papież Franciszek zwrócił się również do Andrzeja Dudy:

Naród polski może liczyć, tak jak to było w całej jego długiej historii, na współpracę Kościoła katolickiego, aby w świetle zasad chrześcijańskich, które go inspirują i które ukształtowały dzieje i tożsamość Polski, umiał w zmienionych warunkach historycznych postępować na swej drodze, wierny swoim najlepszym tradycjom i pełen ufności i nadziei, także w chwilach trudnych - mówi Franciszek.

17:22: trwa uroczystość powitania papieża Franciszka na Wawelu.

Papież Franciszek na Wawelu!!! pic.twitter.com/ecLJfduwjy — Mirosław Milewski (@BpMMilewski) 27 lipca 2016

17:10: Wierni już się ustawili wzdłuż drogi, którą będzie przejeżdżał papież.

16:55: Papież rozmawiał z dziennikarzami w samolocie. Uznał, że najwłaściwszym słowem, opisującym to, co się dzieje teraz na świecie, jest słowo wojna. Nie chce jednak, żeby to była wojna religijna:

Świat jest pogrążony w wojnie, bo zatracił pokój

16:44: pielgrzymi czekają na papież na Wawelu.

16:33: Papież odjeżdża z lotniska skromnym Volksvagenem. Przez otwartą szybę pozdrawia pielgrzymów na lotnisku.

16:20: Tuż po przywitaniu na lotnisku papież uda się na Wawel, gdzie spotka się z prezydentem Polski i władzami kościelnymi. O godzinie 21, po kolacji, papież Franciszek pokaże się w Oknie Papieskim przy Franciszkańskiej 3, aby powitać wiernych zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich.

Jutro w Częstochowie odprawi msze z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polskiego.

Zobaczcie zdjęcia!

Papież z parą prezydencką.