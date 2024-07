Na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016 przyjechał papież Franciszek, który wylądował w Krakowie 27 lipca przed godziną 16. Potem papież udał się na Wawel i tam spotkał się z Andrzejem Dudą. To pierwsza jego wizyta w Polsce. A gdzie będzie spał papież? Organizatorzy przygotowali dla niego trzy miejsca, w których będzie mógł spędzić noc.

Reklama

Gdzie będzie spał papież na ŚDM 2016?

W Brzegach koło Wieliczki, w Częstochowie, i w Krakowie w siedzibie kurii na Franciszkańskiej 3, gdzie znajduje się słynne okno, przy którym wierni spotykali się z Janem Pawłem II. Papież Franciszek też ma się pojawić w oknie przy Franciszkańskiej już pierwszego dnia, czyli w środę około godziny 20. Ale i w piątek papież planuje pojawić się w ulubionym miejscu wiernych.

Powstanie taki tryptyk okienny, bo w piątek okno jest także w programie. Papieżowi będzie w tych rozmowach towarzyszył tłumacz - czytamy w Gazecie Wyborczej.

Co będzie jadł papież Franciszek w czasie ŚDM 2016?

Wszystkich nurtuje, co będzie jadł papież Franciszek? Gotować mu będą siostry sercanki, które przygotowywały posiłki dla wszystkich papieży odwiedzających nasz kraj oraz dwie kucharki świeckie, które na co dzień gotują dla krakowskich biskupów. Wiadomo już, że Franciszek jada regularnie, trzy posiłki dziennie. Śniadanie papież będzie miał o 7:30, obiad między 12 a 13, natomiast kolację około 19 w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, gdzie będzie mieszkał. Mówi się, że ulubionymi potrawami Ojca Świętego są argentyńskie empanadas, czyli pieczone pierogi z mięsem i warzywami oraz befsztyki z grilla. Franciszek lubi desery, jego ulubiony to mleczny krem o smaku waniliowym. Czy to otrzyma na polskim stole?

Menu było konsultowane z Watykanem. Papież będzie w Polsce po raz pierwszy, także jako turysta, dlatego menu jest polskie. Chcemy, żeby spróbował naszego jedzenia. Szczegółów na razie nie zdradzę, bo nie byłoby dobrze, gdybyśmy papieżowi zdradzili niespodziankę. Mogę tylko powiedzieć, że nie będzie to ciężkie jedzenie - powiedział Gazecie Wyborczej Ks. Piotr Studnicki.

Papież Franciszek na pewno będzie popijał cały czas yerba mate, zdrową herbatę. A rano jak to ma w zwyczaju sam sobie zrobi kawę gdy tylko wstanie (a wstaje bardzo wcześnie, nawet 4 rano). Już poprosił o instrukcję obsługi ekspresu do kawy, by nikogo nie budzić. Nie chce też, żeby ktoś go obsługiwał w czasie jedzenia, dlatego potrawy będą na niego czekać przy stole.

Zobacz także

Jaki jest dalszy plan wizyty papieża w Polsce?

Drugiego dnia papież uda się do Częstochowy, gdzie odprawi mszę na Jasnej Górze. W piątek, 29 lipca, papież odwiedzi teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W ten dzień odprawi on też drogę krzyżową. W sobotę, 30 lipca, Franciszek odwiedzi sanktuarium. Wieczorem o 19.30 rozpocznie się czuwanie młodych z papieżem w Brzegach. Momentem kulminacyjnym tego spotkania ma być adoracja oraz koncert uwielbienia przygotowany przez Adama Sztabę. W niedzielę 31 lipca papież Franciszek odprawi mszę i zakończy wizytę w Polsce. Przed odlotem w Kraków Arenie papież ma spotkać się także z wolontariuszami i podziękować im za pomoc przy organizacji Światowych Dni Młodzieży - czytamy w Gazecie Wyborczej.

Czym będzie jeździł papież Franciszek po Polsce w czasie ŚDM?

A czym będzie jeździł Ojciec Święty w czasie wizyty w Polsce, czy słynnym papa mobile? Nic z tych rzeczy, będzie jeździł granatowym volkswagenem golfem. Cztery takie samochody zostały przekazane Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Jeden z nich trafi potem na aukcję charytatywną.

- Samochody o numerach rejestracyjnych K1 POPE, K2 POPE, K3 POPE i K4 POPE będą używane przez papieża Franciszka podczas jego pobytu w różnych miejscach w Polsce - informuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Bogdan Kordula.

Zobacz także: Papież Franciszek nie chce nosić futra z gronostajów, kocha tango, jeździ autobusem. Co o nim wiemy?

Papież Franciszek już w Polsce.

EastNews

Powitała go Para Prezydencka.

Auto, którym papież Franciszek odjechał z lotniska.

Tak będzie mieszkał papież Franciszek w Brzegach koło Wieliczki.

East News

Widok z okna papieża na Pola Miłosierdzia.

East News

Słynne okno papieskie przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie.

Pałac Biskupów Krakowie - tu zatrzyma się papież, pielgrzymi na ŚDM już tu się bawią.

Reklama

Papież Franciszek przyjedzie do Polski pierwszy raz odkąd został wybrany Ojcem Świętym w 2013 roku.