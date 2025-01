Papież Franciszek runął na ziemię. Jest oświadczenie Watykanu o stanie zdrowia Ojca Świętego

Pochodzący z Buenos Aires papież Franciszek rozpoczął pontyfikat w bardzo nietypowych okolicznościach. Jego poprzedni, Benedykt XVI zrezygnował z posługi w związku z problemami zdrowotnymi. Inauguracja w Watykanie odbyła się 13 marca 2023. Jorge Mario Bergoglio jest Biskupem Rzymu już ponad dekadę. Ostatnio coraz częściej mówi się o podupadającym zdrowiu 88-latka. Zwłaszcza że zaraz po świętowaniu 10 lat pontyfikatu, w czerwcu 2023 roku Argentyńczyk przeszedł operację przepukliny. W ostatnich dniach papież doznał kontuzji wskutek upadku, o czym poinformował Watykan. Przekazano wiadomość o stanie zdrowia Ojca Świętego.

Reklama

Papież Franciszek upadł w swojej rezydencji

Jak przekazało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, papież Franciszek ostatnio upadł w Domu Świętej Marty, znajdującej się w jego rezydencji w Watykanie. Ojciec Święty wskutek zdarzenia doznał kontuzji prawego przedramienia. Jego przedstawiciele poinformowali, że na szczęście nie doznał złamań. W ramach profilaktyki jego ramię unieruchomiono i Jorge Mario Bergoglio w najbliższym czasie będzie korzystał z ortezy dla ostrożności.

Dziś rano z powodu upadku w Domu Świętej Mart papież Franciszek odniósł kontuzję prawego przedramienia, bez złamań – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej w rozmowie z dziennikarzami.

Watykan zaznaczył, że papież nie ma poważniejszych obrażeń. To jednak może zaniepokoić wiernych, zwłaszcza że w ostatnim czasie doszło już do podobnego incydentu. W grudniu ubiegłego roku Ojciec Święty przewrócił się i uderzył się w podbródek, co także uruchomiło masę pytań o stan Biskupa Rzymu.

Czy papież Franciszek zrezygnuje? Ojciec święty ma problemy zdrowotne

Wraz z wiekiem papież Franciszek ma coraz więcej problemów ze zdrowiem, a pontyfikat staje się dla niego coraz większym wyzwaniem. W czerwcu 2023 roku Ojciec Święty przeszedł operację przepukliny. Na szczęście zabieg, po którym Biskup Rzymu spędził kilka dni w szpitalu, przebiegł pomyślnie.

W 2022 roku Jorge Mario Bergoglio musiał zrobić sobie dziesięciodniową przerwę, podczas której mógł jedynie odpoczywać. Było to związane z nasilającym się bólem w kolanie, jaki papież zaczął odczuwać w maju. Dyskomfort utrudniła mu poruszanie się. Specjaliści jednak wykluczyli konieczność operacji.

Pamiętając, w jakich okolicznościach papież Franciszek objął swoją funkcję, wierni zaczęli się zastanawiać, czy Argentyńczyk będzie kontynuował posługę mimo rosnących problemów zdrowotnych. Czy w końcu nie zdecyduje – jak zrobił to jego poprzednik Benedykt XVI – że ze względu na swój stan musi przerwać swój pontyfikat.

Jednak Watykan regularnie informuje świat o zdrowiu papieża Franciszka i zapewnia, że Ojciec Święty nie myśli o rezygnacji.

Reklama

Zobacz także: Nie żyje David Lynch. Twórca "Twin Peaks" miał 78 lat