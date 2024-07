Pierwsza edycja "Top Model. Zostań Modelką" dawno się skończyła, ale o karierze zwyciężczyni nic nie słychać. Po udzieleniu kilku wyczerpujących i osobistych wywiadów zainteresowanie Pauliną Papierską osłabło.

Niedawno co prawda wybrała się do Mediolanu, niestety, nie po to by chodzić na wybiegach, tylko po to by robić zakupy! Jak jednak podano w "DDTVN" Papierska ma szansę na zrobienie kariery po drugiej stronie globu.

Podobno zauważyła ją pewna agencja z Japonii. Ciekawe jak tam jej angielski, bo w Japonii po polsku raczej się nie dogada... No chyba, że Paulina nas zaskoczy i oznajmi, że angielskiego to ona się nie nauczyła, ale za to japoński zna perfekt!

