Jurek Owsiak może mówić o powodzie do dumy. Kandydatura szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy została oficjalnie potwierdzona przez Instytut Nobla! Zgłaszanie kandydatur upływało 31 stycznia. Owsiaka do Nagrody Nobla zgłosili m.in. Adam Grzegorczyk, założyciel Wyższej Szkoły Promocji i posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt. Ich zgłoszenie zostało zaakceptowane!

Owsiak dostanie Nobla?

Jurek Owsiak sam otwarcie przyznał, że nie nadaje się do Nagrody Nobla. Stwierdził, że pokojowego Nobla powinna dostać WOŚP - jako organizacja. Tak pisał o pomyśle zgłoszenia go do Nobla na Facebooku:

Nobel dla Orkiestry? TAK! Pani Posłanka zahulała z nagrodą Nobla. Pomyślałem sobie, że jeśli już, to należy odwrócić nieco logikę całego przedsięwzięcia. Otóż będę dumny, jeśli samo proponowanie tego wyróżnienia będzie wiązało się z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jako instytucją, która przez 25 lat nakręciła Polaków na tak niebywałe rzeczy. (...) Nobel dla Owsiaka? NIE!



Kłopot za kłopotem. Spodziewana ilość focha i podniesionego ciśnienia mogłaby być bolesna. Biorąc pod uwagę fakt, że spożywam alkohol, słucham szatańskiej muzyki i organizuję błotne kąpiele na Przystanku Woodstock… kompletnie się do tego Nobla nie nadaję. Zaprzeczam ideałom, mam własne zdanie i uważam, że patriotyczne, narodowe grafiki są fatalne. Oburzam się, że Pendolino nie odwozi mnie z Opola do Warszawy, a Poczta Polska list z Brukseli dostarcza w ciągu niemal tygodnia. Bywam „miluś” ale też i opryskliwy, kiedy ktoś przekracza barierę dźwięku głupotą i chamstwem. (...)

Myślicie, że Owsiak ma realne szanse na dostanie pokojowej Nagrody Nobla?

Owsiak ma już naprawdę szanse na Nobla!

