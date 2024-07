25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. WOŚP każdego roku wzbudza wiele emocji - zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt zdecydowanie należy do tej pierwszej grupy i stwierdziła, że Owsiak jest idealną osobą, która powinna dostać Pokojowego Nobla i zamierza osobiście go zgłosić. Jej opinia od razu wzbudziła wiele kontrowersji. W końcu wypowiedział się sam zainteresowany. Co napisał Owsiak o propozycji Joanny Schmidt?

Nobel dla Owsiaka?

Jurek Owsiak na Facebooku odpowiedział Joannie Schmidt. Czy powinien dostać Pokojowego Nobla? Jak to Owsiak, odpowiedział dość przewrotnie.

Nobel dla Orkiestry? TAK! Pani Posłanka zahulała z nagrodą Nobla. Pomyślałem sobie, że jeśli już, to należy odwrócić nieco logikę całego przedsięwzięcia. Otóż będę dumny, jeśli samo proponowanie tego wyróżnienia będzie wiązało się z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jako instytucją, która przez 25 lat nakręciła Polaków na tak niebywałe rzeczy. (...) Nobel dla Owsiaka? NIE!

Kłopot za kłopotem. Spodziewana ilość focha i podniesionego ciśnienia mogłaby być bolesna. Biorąc pod uwagę fakt, że spożywam alkohol, słucham szatańskiej muzyki i organizuję błotne kąpiele na Przystanku Woodstock… kompletnie się do tego Nobla nie nadaję. Zaprzeczam ideałom, mam własne zdanie i uważam, że patriotyczne, narodowe grafiki są fatalne. Oburzam się, że Pendolino nie odwozi mnie z Opola do Warszawy, a Poczta Polska list z Brukseli dostarcza w ciągu niemal tygodnia. Bywam „miluś” ale też i opryskliwy, kiedy ktoś przekracza barierę dźwięku głupotą i chamstwem. (...)

A jakie jest wasze zdanie? Owsiak powinien być nominowany do Pokojowego Nobla?

Jerzy Owsiak dostanie Nobla? Sam jest niechętny takiej propozycji...