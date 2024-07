Im bliżej finał WOŚP, tym bardziej wszyscy zastanawiają się ile zarabia Jerzy Owsiak. Czy pieniądze z fundacji w jakiejś części idą do jego kieszeni? W 2011 roku tygodni "Wprost" podliczył ile zarabia fundacja i ile z tych pieniędzy trafia do Owsiaka? Z ustaleń gazety wynika, że średnia pensja w zarządzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wynosi 4136 złotych.

Najnowsze: Jurek Owsiak pierwszy raz sam przyznał ile zarabia

Skąd ta kwota? Wtedy zarząd zarabiał niecałe 150 tysięcy złotych rocznie, co przy trzech zatrudnionych osobach (w tym żona Jurka Owsiaka i dr Bohdan Maruszewski) dawało taką sumę. Sam pomysłodawca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy twierdzi, że nie pobiera wynagrodzenia za pracę w fundacji. Na czym więc zarabia Owsiak? Na spółce Złoty Melon, która wspiera WOŚP od zaplecza, produkując na przykład gadżety, płyty, koszulki, organizuje "Przystanek Woodstock".

Zobacz także

Ja z kolei od dwóch lat jestem zatrudniony w spółce Złoty Melon, której właścicielem jest Fundacja. Ta spółka zarabia dla Fundacji pieniądze. Prowadzę ją z ogromnym sukcesem, tylko i wyłącznie na chwałę WOŚP, a zarabiam podobnie jak moja żona. I to są wszystkie nasze finansowe relacje z Fundacją. Zarówno ja w Złotym Melonie, jak i moja żona zarabiamy niewiele więcej niż górnik. Kuriozalne jest to, że miałem listy, że nasza działalność jest na tyle pożyteczna, że nawet gdybym z tego coś uszczknął, to nie ma sprawy. Gdy to słyszę, włos mi się jeży na głowie! Jakie uszczknąć! Nie mogę i nie muszę! - opowiadał Jerzy Owsiak w rozmowie z Super Expressem w styczniu 2015 roku.