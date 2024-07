Pływaczka pierwszy raz opowiedziała, jak zamierza wychowywać swoją córeczkę oraz, kiedy zdecyduje się na ślub. Okazuje się, że nasza sportowa gwiazda planuje być mamą surową, taką, jaką byli wobec niej rodzice! W wywiadzie dla „Party”, przeprowadzonym na kilka dni przed porodem, Otylia Jędrzejczak powiedziała:

Wydaje mi się, że będę mamą zasadniczą. Kochającą, dbającą, ale i taką, co nie poda wszystkiego pod nos. A jak będzie naprawdę, wkrótce się przekonam. Życie lubi weryfikować to, co myślimy na swój temat.