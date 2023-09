Już pierwszy odcinek dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudził sporo kontrowersji. Wszystko przez barwnych uczestników i ich pierwsze spotkanie. Widzowie zdążyli jednak już wyłonić swoich faworytów - to Kornelia i Marek. Co na ich temat sądzi jedna z ekspertek? Tylko dla nas udzieliła obszernego komentarza, dotyczącego tej dwójki i ich ślubu. Koniecznie sprawdźcie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 9": Ekspertka o Kornelii i Marku

Fani matrymonialnego formatu wreszcie mogą oglądać ulubiony program na szklanych ekranach. Nowa, 9. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to nowi uczestnicy oraz ich nowe perypetie. W pierwszym odcinku mieliśmy okazję poznać śmiałków, którzy zdecydowali się poszukać swojej miłości przy pomocy ekspertów. Widzowie szczególną sympatią obdarzyli Kornelię i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ci przedstawili się jako dojrzali uczestnicy, którzy faktycznie do programu przyszli po prawdziwą miłość. Czy mają na nią szansę? Wypowiedziała się na ten temat jedna z nowych ekspertek, Julitta Dębska:

- Na tym etapie widzowie dopiero poznają uczestników. Cieszy mnie pozytywny odbiór Kornelii i Marka przez Internautów. To są odważni ludzie, którzy zdecydowali się w eksperymencie zawalczyć o miłość i swoją szczęśliwą przyszłość. Są też przy tym wrażliwi i mają emocje, jak każdy z nas -wyznała.

Ponadto ekspertka ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" zaapelowała do internautów i dziennikarzy:

- Dlatego apelowałabym do widzów o empatię w komentarzach. Zanim coś napiszemy, zadajmy sobie pytanie: Czy chciałbym, by taki komunikat przeczytała moja córka, syn, przyjaciel, przyjaciółka? Jak ja bym się czuł/a gdybym przeczytał coś takiego o sobie. Czasem nie pomyślimy, zanim coś napiszemy, zapominając o tym, że po drugiej stronie jest drugi człowiek. Na ten moment przeważają dobre, wspierające słowa. Moja prośba wybiega w przyszłość. Kieruję ją również do dziennikarzy. Pamiętajmy o tym, że słowo kształtuje naszą kulturę i świat, w którym żyjemy, a tego słowa uczy się od nas, chociażby sztuczna inteligencja. Warto uczyć ją dobrych wartości i pokazać w tym wszystkim humanizm.

Nie zabrakło także wątku ślubnych okoliczności. Internauci ostro skrytykowali produkcję za to, że ślub został zorganizowany w namiocie chociaż panowała zima. Teraz ekspertka skomentowała zarzuty fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

- Zwróciłabym uwagę na to, że sami uczestnicy pozytywnie to sobie przewartościowali. Kornelia odebrała sytuację, jako dobry znak, bo w podobnych warunkach brali ślub jej rodzice. Marek również szukał w dniu ceremonii samych pozytywów. Oni się cieszyli, byli zadowoleni. To jest najważniejsze w eksperymencie. Reakcja Kornelii i Marka pokazuje nam też to, jak para radzi sobie ze stresem i potencjalnie trudnymi sytuacjami. Warto by widzowie wynieśli z tego przykład, jak możemy zareagować, kiedy nie wszystko układa się idealnie. Zachowanie spokoju, pozytywne nastawienie i pamięć o tym, że nie na wszystko mamy wpływ, to lekcja od Kornelii i Marka dla widzów.

Dlaczego to właśnie ta dwójka została do siebie dopasowana? To także nam zdradziła:

- 3. Zdecydowałyśmy się połączyć Kornelię i Marka, ponieważ ta para naprawdę do siebie pasuje. Mają podobne wartości, tego samego szukają w małżeństwie. Osobowościowo świetnie się uzupełniają. Czy zdołają wykorzystać ten potencjał, który w nich zauważyłyśmy? To sprawdzimy w kolejnych odcinkach naszego eksperymentu - skwitowała.

Oglądacie "Ślub od pierwszego wejrzenia" i kibicujecie Kornelii i Markowi? My mocno trzymamy za nich kciuki!