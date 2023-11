Za nami wielki finał 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i tym samym już wiemy, które pary pozostały w małżeństwie, a kto zdecydował się na rozwód. Jak się okazało, Kornelia i Marek oraz Magdalena i Krzysztof postanowili dać szanse swoim relacjom i w finale programu postanowili kontynuować związki. Z kolei Kinga i Marcin podjęli decyzję o rozwodzie. Jak na taki obrót spraw patrzy Julitta Dębska, ekspertka programu? Zobaczcie, co zdradziła w naszej rozmowie.

To już koniec 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Właśnie został wyemitowany ostatni odcinek programu, w którym dowiedzieliśmy się, że dwie pary postanowiły pozostać w małżeństwie. To naprawdę duży sukces nowych ekspertek "ŚOPW", bo jak wiemy, wcześniej zdarzały się edycje, w których żadna z par nie przetrwała.

Julitta Dębska w rozmowie z nami przyznała wprost, że bardzo cieszy się, że Magdalenie i Krzysztofowi oraz Markowi i Kornelii udało się znaleźć swoją drugą połówkę właśnie dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka "ŚOPW" ma nadzieję, że obydwie pary będą teraz wzajemnie się o siebie troszczyć i pielęgnować swoje relacje.

Cieszę się, że dwie pary znalazły dzięki eksperymentowi to, czego szukały. Padły wyznania uczuć, więc pozwolę sobie na użycie tego słowa – uczestnicy wypracowali sobie miłość. Nie wygrali, bo to nie był przypadek, czy łut szczęścia. Najpierw wykazali się odwagą zgłaszając się do eksperymentu, a w trakcie jego trwania zaangażowaniem i chęcią zrozumienia drugiego człowieka. Mam nadzieję, że będą dalej dbać o siebie wzajemnie, troszczyć się o te relacje i o poziom komunikacji. Obserwując to, jak sobie radzą przez większość czasu byłam o nich spokojna. Podjęli decyzje w zgodzie ze sobą.

Julitta Dębska skomentowała również żart Krzysztofa i Magdaleny w finale programu! Przypomnijmy, że para początkowo udawała przed ekspertkami, że się rozstała. Julitta Dębska nie ukrywa, że początkowo była bardzo zaskoczona takim obrotem spraw i razem z pozostałymi ekspertkami naprawdę uwierzyła Krzysztofowi i Magdalenie. Na szczęście gdy okazało się, że są to tylko żarty, pojawiły się łzy szczęścia i śmiechu.

Krzysztof i Magdalena naprawdę nas nabrali podczas ostatniego spotkania. Zważywszy na to, że tuż przed decyzją było widać już u nich zmęczenie i objawy stresu, podczas rozmowy z nimi naprawdę zaczęłam się zastanawiać, co się stało i skąd ta nagła zmiana. Podczas tego spotkania był i śmiech i łzy. Na szczęście były to łzy szczęścia. Trzymam kciuki za to, by byli konsekwentni w tym, co sobie deklarowali.

Ekspertka "ŚOPW" w rozmowie z nami skomentowała również decyzję Kingi i Marcina, czyli jedynej pary, która postanowiła wziąć rozwód.

Kinga i Marcin również podjęli decyzję, która w tamtym momencie była w zgodzie z nimi, a co za tym idzie najlepszą dla siebie. Co prawda Kinga podkreślała to, że wierzyła w tę relację do końca, ale jak sama stwierdziła podczas rozmowy ze mną – jeśli ktoś nie chce, to nie możemy go do tego zmuszać. Oni są naprawdę fajnymi i jeszcze bardzo młodymi ludźmi, więc mam nadzieję, że wyciągną wnioski z tego doświadczenia i relacji i z taką lekcją stworzą w przyszłości zdrową, dobrą relację, już może z kimś innym. My też jako ekspertki odrobiłyśmy swoją lekcję i mamy swoje wnioski. Nie pozostanie to bez wpływu na decyzje przy kolejnym naborze, który właśnie trwa.

