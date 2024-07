"Celebrity Splash" to program, który od samego początku wzbudzał wiele kontrowersyjnych i skrajnych emocji. Pierwszy raz w Polsce powstał program znany na całym świecie, w którym gwiazdy wykonują rozmaite skoki do wody z bardzo dużych wysokości. Pierwsza edycja tego show przed telewizory przygarnęła sporą widownię, a zawodnicy co tydzień wykonywali akrobacje w programie na żywo. Wielkim wygranym tej edycji okazał się Andrzej Szczęsny, który zachwycił jury show i telewidzów. Zobacz: Andrzej Szczęsny przeznaczy nagrodę na ślub!

W gronie jury, które oceniało poczynania gwiazd, biorących udział w "Celebrity Splash" oprócz Danuty Stenki, była też Otylia Jędrzejczak, która czuje się jak ryba w wodzie i okiem fachowca mogła oceniać uczestników. Na 25 urodzinach "Twojego Stylu", nasza reporterka Iwona Piotrowska, zapytała Otylię czy będzie kolejna edycja skoków do wody z udziałem gwiazd.

Ja uważam, że powinna być, bo ona pokaże jak ten program jest postrzegany, na pewno nie wiedzieliśmy jak to się sprawdzi, ja byłam białą mambą tego programu i spotkałam się z dużą ilością hejtu. Wiedziałam, że moje opinie są ostre i srogie, ale takie powinny być, to było dla mnie najważniejsze, nie musiałam być tą milą i sympatyczną, ale byłam nią za kamera

Uważacie, że ten program powinien doczekać się drugiego sezonu?