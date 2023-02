Joanna Koroniewska zachwyciła nowym salonem w warszawskim apartamencie w centrum stolicy, ale emocje wywołuje... biała kanapa. Okazuje się, że tuż po przeprowadzce doszło do małej wpadki. Co się stało z perfekcyjnie białym meblem? Joanna Koroniewska wszystko opowiedziała! Joanna Koroniewska przyznała się do wpadki w nowym salonie! Joanna Koroniewska po trudnym i czasochłonnym remoncie nowego mieszkania w końcu ogłosiła, że cała rodzina oficjalnie przeprowadziła się. Aktorka i jej mąż Maciej Dowbor pokazali już piękną i przestronną kuchnię , zaskoczyli ogrodem wertykalnym w domowym studio, a ostatnio pochwalili się salonem z białą kanapą. Aktorka od razu odpowiedziała, że w tym przypadku biała kanapa wcale nie jest niepraktyczna, ponieważ można ją bez problemu czyścić, co już okazało się konieczne! Joanna Koroniewska nie ukrywa, że choć dopiero się przeprowadzili, to już udało się zaplamić kanapę . Wiem, zaraz zagrzmicie, że białe, więc pewnie niepraktyczne... Otóż nie! Bardzo praktyczne, bo już (niestety) udało nam się kanapę lekko zaplamić🤦‍♀️ ale bez problemu ją wyczyściliśmy i po plamie nie ma ani śladu!😎 Kochamy nasz nowy salon i będziemy w nim spędzać każdą wolną chwilę na kanapie przy kominku i przed tv! Niektórzy internauci nie ukrywają, że biały kolor kanapy wydaje się nieco kontrowersyjnym wyborem, szczególnie jeśli w domu mieszkają też dzieci: Bardzo ładny salon :-) Nie przeraża Cię @joannakoroniewska biały kolor kanapy? Bo ja już widzę wszędzie psie łapki i resztki ciasteczek od dzieci 🤭 Aktorka odpowiedziała, że już ma za sobą pierwsze wpadki z plamami na białej kanapie i bez problemu zmyła je wodą. już były 😂😂😂 zmylam woda 🙌 Zobacz także: Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali ogród wertykalny w nowym domu!...