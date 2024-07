Jak to mówią: "co kraj, to obyczaj" i to sformułowanie sprawdza się również w przypadku mody. Choć największe trendy lansuje się oczywiście na Tygodniach Mody w Paryżu, Mediolanie, czy Nowym Jorku, to w różnych miejscach na świecie panują regionalne trendy, które gdzie indziej mogą zostać uznane po prostu za kicz.

I tak jest w przypadku trendów w manicure w Japonii. Małe "arcydzieła" na paznokciach z pewnością wiele z nas uzna za kiczowate. Jednak w Japonii akrylowe paznokcie z np. z Hello Kitty, kokardkami i innymi ozdobami biją rekordy popularności.

Specjalnie dla Was przedstawiamy galerię manikiurzystki z Japonii, Ami Manabe, która prowadzi bloga poświęconego najnowszym trendom w stylizacji paznokci.



Co ciekawe, takie paznokcie noszą nie tylko nastolatki, ale i dorosłe kobiety.

Co sądzicie o tego rodzaju manikiurze - hit, czy kit?

kj



Reklama