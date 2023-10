Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie każda z nas chce wyglądać olśniewająco i wyjątkowo. Oczywiście w tym pięknym okresie dbamy o każdy szczegół, w tym również o nasze paznokcie. Pewnie wiele z Was stoi właśnie przed wyborem idealnego manicure na święta i zastanawia się, jakie wzory trendują w tym roku. I właśnie my spieszymy Wam z pomocą!

Reklama

Poniżej przedstawiamy Wam najmodniejsze wzory i kolory paznokci na Boże Narodzenie 2020! Znajdziecie mnóstwo inspiracji, które pomogą Wam w wyborze Waszego wymarzonego manicure na święta. Są to największe hity Instagrama, w których zakochały się Influencerki.

Zobacz także: Jak zrobić hybrydę na paznokciach w domu? Poradnik dla początkujących krok po kroku

Najmodniejsze paznokcie na Boże Narodzenie 2020

Modne paznokcie na święta Bożego Narodzenia 2020 to nie tylko klasyczna czerwień i złoto. W tym roku zdecydowanie trenduje butelkowa zieleń, czerń, odcienie niebieskiego, a także pudrowy róż. Oczywiście klasyka zawsze obroni się sama, jednak warto zestawić je z nowymi wzorami i pomysłami. Poniżej znajdziecie najmodniejsze propozycje świątecznych paznokci, zarówno dla fanek elegancji jak również dla tych kobiet, które chcą, aby na ich dłoniach zagościło szaleństwo. Zobaczcie same!

1. Połączenie złota i niebieskiego koloru naprawdę może dać efekt Wow! Zwłaszcza z takimi wzorami

2. Butelkowa zieleń i złoto? W tym roku to strzał w dziesiątkę!

3. Krata na paznokciach jest teraz totalnym hitem!

4. Kto powiedział, że róż nie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia? My totalnie pokochałyśmy te paznokcie! Tak, tak - róż w te święta jest naprawdę HOT!

5. French ze świątecznym zdobieniem? To pozycja obowiązkowa dla fanek klasyki!

6. Świąteczny manicure będzie fantastycznie wyglądał również w czarnej wersji!

7. Ręcznie malowane zdobienia z motywem bałwanka, są w tym roku na topie!

8. W tym roku czerwień zestawiamy ze srebrem!

9. Cukierkowy wzór? Jak najbardziej! Tu macie naprawdę oryginalną propozycję

10. A tutaj coś dla prawdziwych fanek słodkości :)

11. Sweterkowy wzór? Tak! On wciąż jest totalnym, świątecznym hitem

12. Biel i jasny odcień niebieskiego - to naprawdę wygląda fantastycznie i... świątecznie!

13. Olaf na paznockiach? Czemu nie!

14. Ten wzór to prawdziwy król wśród świątecznych paznokci na święta Bożego Narodzenia 2020! Ciężko oderwać od niego wzrok!

15. Oczywiście nie zapominajmy o macie, który w trendował (i wciąż jest hot) w 2020 roku!

16. Odrobina szaleństwa również doskonale sprawdzi się w te święta!

I jak Wam się podobają? Skusicie się na którąś z tych propozycji? Koniecznie dajcie nam znać!

East News