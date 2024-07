7 z 7

Rok 2011 z pewnością należał do Małgorzaty Sochy. Aktorka zachwycała nas swoimi stylizacjami, które za każdym razem były dopracowane do perfekcji. Joanna Horodyńska i Karolina Malinowska również doceniły starania Sochy, która według nich zawsze pozostaje sobą.

- Najlepsze jest to, że czy to we wcieleniu wampa, czy jako współczesna Audrey Hepbur, zawsze zostaje sobą. Gdybym była projektantką, chciałabym, żeby nosiła moje ubrania. Kiedy włoży coś na siebie, od razu mamy hit sprzedaży!- zachwala Karolina Malinowska.