8 z 12

KUBA WOJEWÓDZKI

Prowadzący: Kuba Wojewódzki

Emisja: wtorek, 22.30, od 4 września



Jakub nie schodzi do podziemia. W tym sezonie znowu go zobaczycie. I znowu weźmie w obroty celebrytów. Studio to samo, kanapa ta sama, Wodzianka ciągle gorąca, a Kuba wiecznie spragniony. Żyd, gej, patriota, prawdziwy Polak. Fan kobiecych kształtów. ldol młodzieży. Nic dziwnego – on jeden zna odpowiedź na pytanie: Jak żyć? Zawstydził premiera. I Chucka Norrisa. Za przeproszeniem - taki tam… Kuba Wojewódzki…