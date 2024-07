Agnieszka Chylińska przestrzega fanów przed oszustem, który podszywa się pod nią na Instagramie! Gwiazda zamieściła na swoim profilu na Facebooku apel, w którym prosi, aby jej wielbiciele nie obserwowali podanego przez nią konta. Osoba, która podszywa się pod wokalistkę koresponduje z fanami w jej imieniu, rozpowszechnia zdjęcia i nie reaguje na prośby o zaprzestanie działalności. Agnieszka Chylińska jednak nie ma zamiaru odpuścić, a teraz przestrzega przed oszustem swoich fanów:

UWAGA! Przestrzegamy wszystkich przed OSZUSTEM i ZŁODZIEJEM TOŻSAMOŚCI ! Wasze prywatne dane, zdjęcia, informacje są zagrożone. Osoba prowadząca profil na Instagramie regularnie je kradnie, wyłudza, wykorzystuje i koresponduje w imieniu Agnieszki. Po naszej prośbie o zaprzestanie działalności, przemianowała konto na FAN page i kontynuuje proceder. Nie obserwujcie tego konta, nie wspierajcie przestępców. Bądźcie ostrożni nie kontaktujcie się na „private”, nie zwierzajcie, blokujcie dostęp do Waszych kont. Jedyne konto Agnieszki Chylińskiej na Instagramie na którym umieszcza swoje wpisy to:

https://www.instagram.com/agnieszka.chylinska.

To nie pierwsza sytuacja w show-biznesie, w której ktoś podszywa się pod gwiazdę albo wykorzystuje jej nazwisko do własnych celów. Całkiem niedawno spotkało to również Natalię Siwiec. Modelka opisała historię, w której jedna z blogerek sugerowała swoim klientkom, że jej ubrania kupuje m.in. Siwiec, co było kompletną nieprawdą.

