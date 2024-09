Pierwszy odcinek "Moja mama, twój tata" dostarczył nam sporo wrażeń, ale wygląda na to, że kolejny dostarczy ich jeszcze więcej. Choć format skupia się na uczestnikach szukających miłości, przed kamerami Kasia Cichopek również ogłosiła coś ważnego. Uśmiech nie znikał jej z twarzy.

Reklama

Katarzyna Cichopek ogłosiła to w swoim programie

Pierwszy odcinek nowego show Polsatu, "Moja mama, twój tata" już za nami. Na starcie przede wszystkim poznaliśmy lepiej uczestników, którzy próbują znaleźć miłość. Powalczą o nią m.in. Krzysztof, który samotnie wychowuje szóstkę dzieci czy Lucyna, która ma znaną córką. Już kilka godzin po wejściu do willi bohaterowie udali się również na randki i pojawiły się pierwsze zauroczenia!

Program ruszył więc z przytupem, choć jak pokazał zwiastun drugiego odcinka, wyemitowany na koniec, emocji będzie jeszcze więcej. W zapowiedzi widać m.in., że pomiędzy uczestnikami pojawi się rywalizacja, a w show wystąpi także niespodziewany gość - Maciej Kurzajewski. Jego ukochana, Kasia Cichopek, jest prowadzącą formatu, dlatego dumnie przedstawiła go domownikom. Nie do wiary, co przy okazji powiedziała.

Aktorka nie tylko przypomniała, jak nazywa się jej partner, ale przede wszystkim... przedstawiła go jako swojego narzeczonego! To pierwszy raz, gdy nazwała go w taki sposób, a przynajmniej pierwszy przed kamerami! W tym miejscu warto wspomnieć, chociaż wielokrotnie mówiono o zaręczynach, do tej pory Kasia i Maciej nieszczególnie o nich opowiadali.

VIPHOTO/EAST NEWS

Potwierdzeniem był jedynie filmik, który aktorka opublikowała pod koniec 2023 roku. Widać było na nim ujęcie, na którym Cichopek dumnie prezentuje pierścionek, najprawdopodobniej chwilę po tym, jak powiedziała "tak". To była jednak jedyna ich wzmianka na ten temat, mimo iż swego czasu plotkowano nawet o dacie ślubu!

Zobacz także

Drugi odcinek "Moja mama, twój tata", z udziałem Maćka Kurzajewskiego, zostanie wyemitowany już 11 września o godzinie 20:10 na antenie Polsatu.

Reklama

Zobacz także: Dramatyczna historia uczestniczki "Moja mama, twój tata". Pierwszego męża straciła, drugi dopuścił się najgorszego