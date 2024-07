Przed nami wielki finał programu "Azja Express". Już w najbliższą środę dowiemy się, która para wygrała show TVN. I chociaż jeszcze nie zakończyła się pierwsza odsłona programu, to media już spekulują, czy powstanie 2. edycja i kto ewentualnie mógłby w niej wystąpić. Postanowiliśmy więc zapytać, czy Tomasz Oświeciński chciałby wziąć udział w kolejnej odsłonie "Azja Express". Co nam powiedział gwiazdor serialu "M jak miłość"? Tomasz Oświeciński nie ukrywa, że przez swój wygląd z pewnością miałby utrudnione zadanie, podobnie jak jeden z uczestników, który znalazł się w ekipie 1. edycji. I kim mówi?

Uważam, że tacy ludzie jak ja i Przemek Saleta mają bardzo ciężko w tym programie, bo co innego jak wyjdzie piękna blondynka i machnie ręką. Każdy zatrzyma się, pewnie ja też bym się zatrzymał. A teraz wyobraźcie państwo, że wychodzę ja, macham i rzadko kto się zatrzyma. Więc w moim przypadku byłoby to ciężkie, ale rzeczywiście lubię wyzwania i pewnie bym jakoś sobie poradził, tym bardziej, że można wziąć osobę towarzyszącą do tego programu. No właśnie może bym wziął jakąś piękną blondynę, żeby było łatwiej - stwierdził Oświeciński.