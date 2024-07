Od dawna sporo emocji wzbudza kwestia wypłacania pieniędzy przez Donatana modelkom, które pracują przy jego projektach. Pojawiały się plotki, że producent nie płaci swoim współpracownikom, bo wystarczającym wyróżnieniem dla nich powinna być praca z nim. Wiele z tych rzeczy zostało skomentowanych, ale niektóre wciąż pozostają niewyjaśnione. Zobacz: Donatan zdradził, dlaczego nie płaci swoim Słowiankom. Opowiedział też o Dodzie

Głos w sprawie zabrała w końcu stanowczo Ola Ciupa, która dużo zyskała dzięki występom w teledyskach Donatana. Modelka szybko wykorzystała popularność, która się z tym wiązała i dzisiaj, jak sama przyznaje, zarabia duże pieniądze, robiąc to, co kocha. Po tym, jak pojawiły się zarzuty, że dziewczyny pracują za darmo Ciupa zażartowała, że producent "płaci im w naturze". Uwaga ta wzburzyła media, które dalej sugerowały, że producent wykorzystuje współpracowników. Na profilu Oli pojawiło się oświadczenie, które ma zakończyć całą sprawę:

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami że Donatan mi rzekomo nie płaci i źle nam się pracuje chciałabym wyjaśnić tę kwestię. Żarty żartami ale z Donatanem pracuje mi się znakomicie - jeżeli byłoby inaczej to logiczne że nie pracowałabym z nim aż od 2013 roku, prawda? Zaistniałam dzięki pracy z Donatanem, wprowadził mnie w show biznes dzięki czemu zarabiam dziś duże pieniądze robiąc to co kocham. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach gdyż Donatan jako nieliczna osoba w show biznesie NAPRAWDĘ dba i przejmuje się moją osobą...i oczywiście że PŁACI mi również. Ciesze się że nasz barwny humor z płaceniem w naturze i nie płaceniem tak ładnie przyjął się w prasie kolorowej - Donatan jest mistrzem cynicznego żartu. Pozdrawiam i miłego dnia.