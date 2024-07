Za nami kolejny odcinek czwartej edycji "The Voice of Poland". Zakończyły się etapy tzw. "bitew", dziś poznaliśmy wszystkich uczestników, którzy już za tydzień pojawią się w programach na żywo. Wybór nie był łatwy - jurorzy z 32 solistów mogli ocalić tylko szczęśliwą 16. To, jak zwykle, wywołało naprawdę wiele emocji. Przypomnijmy: The Voice: Steczkowska krytykuje swoich uczniów: Chciałam umrzeć



Program zaczął się od występu Tomsona i Barona z Marią Sadowską, którzy wykonali utwór "Higher Round" Steviego Wondera. W etapie "nokaut" każdy z jurorów ze swojej ósemki do odcinków na żywo mógł wybrać tylko czwórkę. Dwójka z nich miała zagwarantowane miejsce bez bitwy, zaś pozostała szóstka dzieliła się na dwie grupy po trzy osoby każda, z których dany trener wybrał jednego z nich do kolejnego etapu.

Jako pierwsi na wybór musieli zdecydować się Tomson i Baron. W bezpiecznej dwójce znaleźli się: Wojciech Baranowski i Paulina Romaniuk. Elka Nagel, Maja Gawłowska oraz Klaudia Baca musiały zmierzyć się w pierwszym nokaucie.

Z dzisiejszego występy najlepsza była Maja. Moje serce krwawiło, jak musiałam Cię odrzucić, ale mówię to naprawdę szczerze. Zaśpiewałaś perfekcyjnie - oceniła Justyna

Chłopaki posłuchali rady diwy i wybrali Maję do odcinków "live". W kolejnym starciu wzięli udział: Monika Kręt, Michał Chmielewski oraz Kamil Bijoś. Wygrał je ten ostatni.

Justyna Steczkowska ze swojej grupy uratowała Michała Rudasia i Kasię Sawczuk. Z bitwy Sławka Ramiana, Artura Kryvycha i Kacpra Leśniewskiego artystce najbardziej spodobał się Artur:

Sławek - zaskoczyłeś mnie bardzo pozytywnie. Kacper - masz oryginalny głos, ale byłes poza rytmem, poza muzyką. Artur - zaśpiewałeś to na próbie doskonale, a dziś dobrze, nie źle, ale tylko dobrze. Nie wiem co powiedzieć, zachowuje się jak rozmazana kobieta, którą czasem bywam. Ale to Artur idzie dalej - oceniła piosenkarka

W kolejnym pojedynku wzięli udział: Aleksandra Zachariasz, Michał Szyc i Milena Kołodziejczyk. Wykonaniem piosenki Andrzeja Piasecznego diwę zachwycił Michał Szyc.

Marek Piekarczyk na początku ocalił Justynę Kunysz oraz Dominikę Kobiałkę. W pierwszej trójce, która musiała zaśpiewać jeszcze raz, udział wzięli: Michał Karpacki, Jerzy Sykut i Dorota Kuziela. Bezkonkurencyjny okazał się Michał Karpacki. Kolejnym uczestnikiem, który pojawi się w odcinkach na żywo jest, Aleksandra Węglewicz, który pokonała Marcina Nawrockiego i Michała Kluskę.

Aleksandra, gdyby moglibyśmy, to byśmy Cię ukradli - ocenili jej występ Tomson i Baron.

Maria Sadowska bez większego namysłu zdecydowała się ocalić ze swojej grupy Sandrę Mikę i Juana Carlosa Cano. W pierwszej trójce znalazł się Paweł Kowalczyk, Krzysztof Krysiński oraz Monika Pilarczyk.

Piotrek jest chory, ale poddałeś się, mam do Ciebie o to pretensję. Ty w głowie przestałeś walczyć. Jesteś świetny, musisz iść na scenę na pewniaka. Ale dziewczyny z jajami muszę trzymać się razem, więc idzie ze mną Monika - podsumowała Maria

Ze starcia Katarzyny Kołodziejczyk, Marty Dryll i Karoliny Sumowskiej Sadowska wybrała do kolejnego etapu Martę.

A oto ostateczna lista uczestników, którzy wystąpią w odcinkach na żywo już za tydzień:

JUSTYNA STECZKOWSKA - Michał Szyc, Artur Kryvych, Kasia Sawczuk, Michał Rudaś

TOMSON i BARON - Wojciech Baranowski, Paulina Romaniuk, Maja Gawłowska, Kamil Bijoś

MAREK PIEKARCZYK - Justyna Kunysz, Dominika Kobiałka, Michał Karpacki, Aleksandra Węglewicz

MARIA SADOWSKA - Sandra Mika, Juan Carlos Cano, Monika Pilarczyk, Marta Dryll

Macie swoich faworytów?

