Project Runway miał wypełnić w TVN lukę po przebojowym Top Model. Pierwsze odcinki modowego show nie zrobiły jakiegoś oszałamiającego wrażenia na telewidzach, ale trzeba przyznać, że z tygodnia na tydzień w programie działo się coraz więcej. Nie brakowało też drobnych uszczypliwości. Przypomnijmy: Rubik wbija szpilę Krupie. Uderzyła w jej bardzo czuły punkt

Dzisiejszy odcinek zapowiadał się niepozornie. Aspirujący projektanci mieli za zadanie zaprojektować kreacje koktajlowe pod kątem wcześniej wybranej biżuterii. Potem jednak nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji - po pierwszym etapie przygotowań projektanci zostali dobrani w pary i... musieli zamienić się swoimi projektami, co spotkało się oczywiście z ich niezbyt entuzjastyczną reakcją.

Jurorzy mieli trudny orzech do zgryzienia, a w finałowej dwójce znaleźli się najlepszy i najgorszy projektant odcinka czyli Kuba i Sieradzky. Wydawało się, że to ten drugi jest skazany na porażkę i odpadnięcie z programu, ale nieoczekiwanie doszło do rewolucji w regulaminie. Anja Rubik zakomunikowała, że... oboje zostają w programie. Oczywiście ich radości nie było końca!

Oglądaliście dzisiaj Project Runway? Macie swoich faworytów?

