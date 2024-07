Agnieszka Chylińska jak nikt inny potrafi wzbudzać ogromne emocje. Uwielbiana przez fanów, nie tylko za muzykę, ale też za poczucie humoru, gwiazda ma wielki dystans do siebie. Ostatnio udowodniła to w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie zdominowała całe show. Przypomnijmy: Chylińska zaplanowała przyszłość swoich dzieci: Będzie samodyscyplina

Agnieszka Szulim chyba trochę pozazdrościła szumu po emisji odcinka, dlatego też w swoim programie "Na językach" poświęciła wokalistce najwięcej czasu. Dziennikarka przypomniała wszystkim początki wielkiej kariery piosenkarki - od czasów O.N.A. do dziś. Wspominała również słynne rozdanie Fryderyków, kiedy to Chylińska wypowiedziała kultowe już słowa: "Nauczyciele. Fuck off":

Ja byłam na tym rozdaniu wtedy. Agnieszka po nim została moją miłością - przekonywała Szulim

Głos zabrała również Patrycja Markowska:

Gubię się, jakie jest jej prawdziwe wnętrze. Wole ją w poszukiwaniach. Tęsknie jednak za Agnieszką rockową, gdzie miała mądre, przemyślane teksty, hity dla pokoleń - oceniła koleżanka po fachu

Karolina Korwin Piotrowska stwierdziła zaś w opozycji do innych, że jej ostatnia płyta wcale nie była najgorsza:

Wszyscy śmiali się z jej ostatniej płyty, ale to najbardziej szczera płyta jaką nagrała. To był ukłon wobec jej nastoletnich miłości, ona marzyła by zaśpiewać z Tomasem Andersem - oceniła dziennikarka

A nam pozostaje czekać na kolejny album!

"Złote myśli" Agnieszki u Kuby: