Dziś polski show-biznes żyje informacją o zwycięstwie Osi Ugonoh w czwartej edycji Top Model. Czarnoskóra modelka była faworytką publiczności i z dużą przewagą pokonała swoich konkurentów. Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Przypomnijmy: Marcela Leszczak ostro o wygranej Osi Ugonoh: "Polacy, wstydźcie się!"

Osi dzięki wygranej zdobyła kontrakt z międzynarodową agencją Next, okładkę Glamour oraz 100 tysięcy złotych. Występ w programie okazał się też przepustką do pierwszych komercyjnych zleceń. W sieci pojawiły się właśnie premierowe zdjęcia Osi z kampanii dla marki Chaos by Marta Boliglova. Modelka prezentuje na nich eleganckie kreacje i wygląda naprawdę zjawiskowo. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że na tę dziewczynę czeka duża kariera w świecie modelingu.

Poniżej pierwsze zdjęcia z kampanii Osi dla marki Chaos: