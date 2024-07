Gwiazdy również mają poczucie humoru i dystans do siebie. Bardzo wiele z nich udowodniło to w czasie tegorocznego rozdania Oscarów. Dlatego wybrałyśmy dla was zdjęcia, które z pewnością wywołają uśmiech na waszych twarzach.

Mamy również dla was małą ciekawostkę! Wiedziałyście, że Dakota Johnson (odtwórczyni roli Anastasii Steele w "50 twarzach Greya") jest córką Dona Johnsona (znanego z roli w serialu "Policjanci z Miami") i Melanie Griffith.

Nie mogłyśmy pominąć również zdjęcia Polskiej reprezentacji - Agaty Trzebuchowskiej, Pawła Pawlikowskiego i Agaty Kuleszy. Wiedziałyśmy, że "Ida" zdobędzie Oscara!

W galerii znajdziecie najlepsze zdjęcia z tegorocznych Oscarów: