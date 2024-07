W Los Angeles w hotelu The Beverly Hilton odbyła się impreza 84th Annual Academy Awards Nominees Luncheon, gdzie gośćmi honorowymi były gwiazdy nominowane do Oscara. Do gali pozostało jeszcze kilkanaście dni, ale Hollywood już żyje tą wielką imprezą.

Reklama

Coroczna przedoskarowa impreza cieszyła się ogromną frekwencją wśród największych gwiazd. My jednak skupimy się na aktorkach nominowanych do nagrody.

Na czerwonym dywanie można było zobaczyć Rooney Marę w czarnym jedwabnym kombinezonie ASOS oraz białej marynarce projektu Thierrego Muglera.

Michelle Williams postawiła na dziewczęcą i zabawną sukienkę w chmurki z kolekcji Victoria by Victoria Beckham oraz czarne buty na obcasie od Giuseppe Zanottiego.

Viola Davis, nominowana za film „Służące” założyła sukienkę Juana Carlosa Obando w kolorze magenty oraz sandałki na obcasie Jimmiego Choo.

Zobacz także

Glenn Close postawiła po raz kolejny na Stellę McCartney. Aktorka miała na sobie wszystko z metką brytyjskiej projektantki, nawet kopertówkę i buty na koturnie.

Melissa McCarthy nominowana za drugoplanową role w filmie „Druhny” raz jeszcze wybrała sukienkę projektu Davida Meistera.

Na imprezie można było również spotkać Meryl Streep (nominacja za pierwszoplanową role w filmie „Żelazna Dama”) i Octavię Spencer (nominacja za drugoplanową rolę w filmie „Służące”)

Od lewej: Ronney Mara, Viola Davis, Michelle Williams, Melissa McCarthy, Glenn Close. Poniżej: Meryl Streep i Octavia Spencer.

Reklama

jm