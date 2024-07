Edyta Górniak od lat wzbudza wiele emocji. Jedni ją kochają inni nie, jednak nie można zaprzeczyć temu, że jest jedną z najbarwniejszych postaci na polskiej, show biznesowej scenie.

Artystka miewa swoje stylizacyjne wzloty i upadki. Na koncie ma też kilka wpadek, które potrafiła zrekompensować świetnymi lookami.

Specjalnie dla was wybraliśmy kilka ostatnich stylizacji oraz tych, o których było głośno. Wszyscy chyba pamiętają słynną sukienkę „worek na ziemniaki”.

Pytanie teraz do was, czy Edytę Górniak można zaliczyć do ikony stylu? Czy na to miano jeszcze nie zasłużyła?

Więcej o Edycie przeczytacie w najnowszym 4. numerze magazynu FLESZ!

jm