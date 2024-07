2 z 6

Pierwszy dzień festiwalu to koncert piosenek filmowych "Ta noc do innych jest niepodobna". To show z okazji 120-lecia kinematografii, a więc przypomnienie największych filmowych przebojów, które powstały do polskich filmów.

Koncert poprowadzą Antek Królikowski i Antek Pawlicki.

Podczas koncertu muzyki filmowej na scenie wystąpią: Kayah, Pectus. Elektryczne Gitary, Krzysztof Cugowski, Anna Wyszkoni, Edyta Bartosiewicz, Marek Dyjak, Kasia Kowalska, Mela Koteluk, Robert Janowski, Halina Mlynkova, Katarzyna Nosowska, Piotr Kupicha, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Robert Gawliński, Ania Dąbrowska, Artur Gadowski, Małgorzata Ostrowska, Mietek Szcześniak, Urszula, Janusz Radek, Barbara Kurdej Szatan, Natalia Przybysz, Kasia Kołeczek.