Najdziwniejsza stylizacja na konferencji Festiwalu Opole 2016? Tym razem wpadki nie zaliczyła Sarsa, Margaret ani Doda, ale... Dominika Barabas, która pojawiła się w kombinezonie przypominającym strój klauna! Na opolskim festiwalu piosenkarka weźmie udział w koncercie SuperPremiery 2016 - zgodnie z regulaminem zostala zaproszona przez TVP jako jedenastka uczestniczka (zobacz: Opole 2016 SuperPremiery: Znamy listę 10 wykonawców! Kto poprowadzi koncert?).

Niestety na konferecji Dominika Barabas nie pokazała się od najlepszej strony. Kombinezony przypominające piżamy były modne w ubiegłych sezonach, jednak - tak naprawdę - nie nadają się do noszenia poza domem, a tym bardziej na ważnej konferencji. Model, który ma na sobie wokalistka, pochodzi z kolekcji polskiej marki Ziperall. Wokalistka miała go na sobie w 2014 r. w programie „Must be the Music’’, gdzie występowała z zespołem Barabas. Strój sceniczny? Być może, nam jednak najbardziej przypomina on strój klauna... Mamy nadzieję, że na Festiwal w Opolu piosenkarka wybierze mniej ekstrawagancką stylizację.

Dominika Barabas na konferencji Festiwalu Opole 2016

Piosenkarka założyła dziwny kombinezon przypominający strój klauna!

„Piżamowy’’ kombinezon pochodzi z kolekcji polskiej marki Ziperall.

Dominika Barabas w Must be the Music, 2011 r.

Kombinezon Ziperall