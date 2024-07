Oczekiwanie dobiegło końca! Nowa, druga w karierze płyta One Direction ukazała się 13 listopada 2012 r. i jest efektem współpracy chłopaków z 1D z czołówką najlepszych producentów i autorów piosenek na świecie. W studio nagraniowym o brzmienie albumu ‘Take Me Home’ dbali: Dr Luke (Katy Perry, Ke$ha, Avril), Shellback (Maroon 5) i Toby Gad (Beyonce). Krążek to naszpikowany hitami album, który na długo zagości na listach przebojów pod każdą szerokością i długością geograficzną.

Reklama

Ostatni rok był dla chłopaków z One Direction (Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles i Louis Tomlinson) pasmem sukcesów. Zespół założony w 2010 podczas nagrań do brytyjskiego X Factora od razu zadebiutował na 1 miejscu UK TOP40 singlem ‘What Makes You Beautiful’ i nigdy nie schodził już poniżej tego poziomu. 1D Mania opanowała cały świat a debiutanckiej płyty „Up All Night” sprzedało się dotychczas ponad 12 milionów! Wydany w maju tego roku koncert "Up All Night – The Live Tour" zadebiutował na szczycie list sprzedaży DVD/Blu-Ray aż w 27 krajach.

Album ukaże się także w wersji deluxe - Yearbook. Serwis AfterParty.pl jest patronem medialnym płyty "Take Me Home". Tak wygląda okładka najnowszego albumu chłopaków:

One Direction, czyli Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles i Louis Tomlinson

Zobacz także

Reklama

Zobaczcie chłopaków z One Direction w otoczeniu fanek: