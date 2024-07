Omenaa Mensah kojarzy się nam tylko z jednym - codziennymi zapowiedziami prognoz pogody w stacji TVN Meteo. Nic dziwnego, że prezenterka ma już dość tej funkcji i chciałaby w swojej karierze dokonać pewnych zmian. Nadzieją na nie była stacja TVP.



Jak donosi "Fakt", Omenaa starała się o przyznanie jej roli gospodyni porannego programu "Kawa czy herbata?" na antenie TVP1. Podobno kiedy już pertraktowała warunki umowy, Telewizja Polska złożyła propozycję innej twarzy "TVN" - Klaudii Carlos. Prezenterka wiadomości sportowych okazała się być lepsza i Mensah musiała obejść się tylko smakiem wracając do pracy pogodynki.



Gorycz Omeny jest o tyle wielka, że jako jedyna z pogodynek nie dostała jeszcze awansu. Lepsze od niej okazały się nawet Dorota Gardias i Agnieszka Cegielska.



Najwyraźniej TVN Meteo pokochał Omenę na stałe, czy to słońce, czy to deszcz...



