Obecnie Katarzyna Cichopek jest jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Choć w przeszłości wytykano jej liczne wpadki modowe, a także braki w warsztacie dziennikarskim, dzisiaj razem z Maciejem Kurzajewskim tworzą power couple TVP. Była żona Marcina Hakiela ze swoim nowym partnerem prowadzą "Pytanie na śniadanie". Okazuje się, że aktorka znana z "M jak miłość" właśnie żegna się z posadą. Mowa o znanym programie.

Katarzyna Cichopek traci pracę. TVP zdejmuje z anteny "You Can Dance — Nowa generacja"

Zaskakujące doniesienia przekazał serwis wirtualnemedia.pl. Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz zdecydował, że "You Can Dance — Nowa generacja" zostanie zdjęty z anteny. Katarzyna Cichopek była jedną z jurorek znanego programu tanecznego. Nie tylko ona straciła posadę. Dotyczy to także pozostałych gwiazd.

Decyzja prezesa TVP oznacza, że jesienią nie zobaczymy także Idy Nowakowskiej, Edyty Herbuś, Aleksandra Sikory i Agustina Egurroli — przynajmniej nie w "You Can Dance - Nowa generacja". To nie koniec zmian w Telewizji Polskiej. Mateusz Matyszkowicz potwierdził, że na antenie telewizyjnej Dwójki pojawi się nowy format rozrywkowy.

Jak na razie Telewizja Polska nie podała szczegółów. Poinformowano jedynie, że w nowym programie widzowie zobaczą znane osoby, a produkcja jest ponoć autorskim pomysłem TVP. Wygląda na to, że to rok prawdziwej rewolucji w telewizji. Do zmian doszło również w znanym magazynie porannym. W sierpniu Robert Koszucki zadebiutował w "Pytaniu na śniadanie". Wcześniej ze śniadaniówką pożegnał się Łukasz Nowicki.

Zmiany dotykają również TVN i Polsat. Widać, że każda ze stacji szuka sposobu na odświeżenie swoich ramówek, co nie dla wszystkich kończy się przyjemnie. Po tym, jak Edward Miszczak został nowym dyrektorem programowym Telewizji Polsat, pożegnano się z uwielbianymi przez widzów Katarzyną Skrzynecką oraz Katarzyną Dowbor. Z "Twoja twarz brzmi znajomo" odszedł też Piotr Gąsowski w geście solidarności ze swoją przyjaciółką.

