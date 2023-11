Z Telewizją Polską i Polskim Radiem Adam Gocel był związany przez trzy dekady. Redaktor z wykształcenia był lekarzem weterynarii. Pracował w redakcji rolnej TVP, ale widzowie zapamiętali go przede wszystkim dzięki znanemu programowi sportowemu "Piłkarska kadra czeka", który wymyślił i prowadził dziennikarz. O śmierci legendy poinformowała jego córka.

Nie żyje Adam Gocel. Redaktor miał 84 lata

Doniesienia o śmierci Adama Gocla potwierdziła córka dziennikarza. Wieloletni redaktor Telewizji Polskiej i Polskiego Radia podróżował po wsiach i małych miejscowościach, by pokazywać widzom dziecięce piłkarskie talenty. W jego autorskim formacie "Piłkarska kadra czeka" wystąpił m.in. nieznany jeszcze wówczas nikomu Jerzy Brzęczek, który później został reprezentantem kadry narodowej, a w 2018 roku ogłoszono go selekcjonerem. Prowadzący wypatrzył także Rafała Niżnika, który dołączył do klubu Broendby Kopenhaga.

Mam bardzo miłe wspomnienia związane z tym programem. Pochodziłem z małej wioski. Grałem w klubie LKS Garbarz Zembrzyce. Awansowaliśmy do mistrzostw Polski organizowanych dla małych klubów ze wsi. Przez Piłkarską kadrę czeka — mówił Adam Gocel na antenie TVP2.

Program zdjęto z anteny, bo wieś była biedna i brzydka. Nie mogłem przecież pudrować boisk. Pokazywałem takie życie, jakie było — tłumaczył.

Adam Gocel prowadził swój program przez osiem lat. Rocznie brało w nim udział nawet sto tysięcy młodych piłkarzy. Za swoją pracę redaktor otrzymał w 1987 roku Złoty Ekran. Jego życie odmienił wypadek samochodowy. Po dramatycznym zdarzeniu dziennikarz stwierdził, że posiada moc, by zostać bioenergoterapeutą. Uważał, że dzięki niej może pomagać w uzdrawianiu. Swoje usługi świadczył znanym sportowcom, którzy zmagali się z kontuzjami. Pomagał m.in. Tomaszowi Frankowskiemu, Jackowi Krzynówkowi, Sławomirowi Peszcze, Wojciechowi Kowalewskiemu czy Arturowi Sarnatowi.

Legendarny redaktor TVP spełniał się także jako pisarz. Adam Gocel napiła kilkadziesiąt opowiadań oraz reportaży prasowych. W 1998 roku przyznano mu Order Zasługi dla Rolnictwa Francuskiego. O śmierci dziennikarza napisała także związana przez dwie dekady z Telewizją Polską Joanna Warecha.

Adamie! Dziękuję za wszystko. Byłeś cudownym szefem, mistrzem, przyjacielem. Nigdy nie byłeś obojętny na los drugiego człowieka — podkreśliła.

Rodzinie i przyjaciołom składamy kondolencje.