Za nami wyjątkowo gorąca, polityczna środa. Po przegłosowaniu przez Sejm uchwały ws. TVP minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał zarząd TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Telewizja Polska przestała nadawać TVP Info, a widzowie nie zobaczyli m.in. „Wiadomości”. Atmosfera w siedzibie przy ul. Woronicza zrobiła się bardzo napięta. W budynku mediów publicznych zjechali się członkowie PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, którzy określili działania nowego rządu jako „zamach stanu”. Doszło do awantur, przepychanek, a na miejscu pojawiła się policja. Nie wyemitowano „Teleexpressu”, który prowadzi Marta Piasecka. Prezenterka pokazała nagranie zza kulis.

Zaraz po godzinie 11:00 w środę, 20 grudnia przerwano sygnał TVP Info. Zawieszono również stronę internetową stacji. Chaos zapanował zarówno w studiach takich programów oraz „Wiadomości”, „Agrobiznes” czy „Teleexpress”, jak i siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza. Na zamieszanie zareagował, m.in. były szef TVP Info Samuel Pereira, który poinformował o proteście.

Zobacz także: Chaos w TVP. Przy Woronicza interweniowały służby. Mowa o pobiciu posłanki

O godzinie 17:00 zgodnie z ramówką na antenie TVP powinien pojawić się „Teleexpress”. Jednak programu nie wyemitowano. Relację ze studia zdała Marta Piasecka, która miała prowadzić wydanie tego dnia. Dziennikarka opublikowała nagranie, w którym gorzko wypowiedziała się na temat tego, co dzieje się w Telewizji Polskiej i uderzyła w nowy rząd.

Prezenterka z żalem stwierdziła, że sygnał dla TVP został odcięty. Dodała, że przez chaos w Telewizji Polskiej nie może mieć kontaktu z widzami. Marta Piasecka – podobnie jak wielu innych pracowników mediów publicznych – nie mogła wejść na teren siedziby, a jej identyfikator został zablokowany.

Przykro mi, że tak wygląda wolność słowa, rozumiana przez niektórych, przykro mi, że tak wygląda wolność mediów, pluralizm, bo to nie jest kneblowanie ust dziennikarzom, ale to przede wszystkim nie jest zabieranie dostępu do informacji państwu, czyli odbiorcom mediów publicznych. Mam nadzieję, że to się zmieni i, że świat się dowie o tym, co się tutaj stało

– dodała dziennikarka.