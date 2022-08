Oliwia Bieniuk o Annie Przybylskiej. "Surowo mnie wychowywała"

Oliwia Bieniuk w poruszającym wywiadzie dla magazynu Viva! zdradziła, co dziś chciałaby powiedzieć swojej mamie. O czym opowiedziałaby Annie Przybylskiej? Słowa nastolatki wzruszają do łez. Córka zmarłej aktorki już za kilka tygodni skończy osiemnaście lat, a sześć lat temu w jej życiu doszło do ogromnej tragedii... Teraz Oliwia Bieniuk szczerze odpowiedziała na pytanie, co powiedziałaby mamie, gdyby ją teraz spotkała. Wzruszające wyznanie Oliwii Bieniuk W październiku minie sześć lat od śmierci Anny Przybylskiej. Odejście uwielbianej przez widzów aktorki wstrząsnęło wszystkimi, ale to jej najbliżsi przeżyli największy dramat. Oliwia Bieniuk w rozmowie z magazynem Viva! po raz pierwszy opowiedziała, jak zapamiętała dzień, w którym zmarła jej ukochana mama. Córka aktorki miała wtedy zaledwie dwanaście lat. Nigdy nie zapomnę dnia śmierci mamy. Byliśmy wtedy u babci Lidzi, mamy mojego taty. Spodziewałam się tego, co się stanie. Tamtego dnia nie odbierałam telefonu, bo nie chciałam usłyszeć tej wiadomości. W końcu przyszedł tata z towarzyszącym mu psychologiem, który miał mu pomóc w przekazaniu tej informacji dzieciom- wspominała w rozmowie z Vivą! Oliwia Bieniuk zdradziła również, co dziś chciałaby powiedzieć swojej mamie. Poruszające słowa nastolatki. Powiedziałabym: „Mamo, jestem szczęśliwa, chociaż nie tak stuprocentowo. Jeszcze kilku rzeczy mi brakuje. Gdy je spełnię, będę szczęśliwa już bez zakłóceń”. Powiedziałabym też, że tata wierzy we mnie i wspiera w tym, co robię. Na przykład przycisnął mnie, abym chodziła na lekcje śpiewu, choć ja śpiewać nie bardzo lubię i nie umiem. Ale nauczyciel ocenił, że mam słuch i czysty głos, więc będzie w porządku, gdy się trochę podszkolę- wyznała córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. ...